«Existen muchos estigmas de que, si una mujer es sexy, tal vez no es inteligente, o no tiene clase. O es una mujer que no se valora. Nada más lejano de la realidad. Una mujer puede ser inteligente, exitosa, que se respeta a sí misma y ser sexy”.

La veía arreglarse cada mañana, vestía con su falda ajustada, una blusa elegante en juego, con sus perlas preferidas. Se maquillaba cuidadosamente tipo Brigitte Bardot, y se peinaba su cabello rubio corto muy bonito. Usaba unas gafas tipo Jackie Onassis y una cartera de su marca preferida, Louis Vuitton. No podían faltar sus tacones altos. Así iba mi bella madre, Norma Rivera, cada mañana a su trabajo a enseñar sus clases de inglés. Como también, a motivar a los estudiantes a alcanzar todos sus sueños, y a tener criterio propio. Mi madre era una mujer muy femenina, inteligente, con un cuerpo voluptuoso y muy sexy. Todos mis amigos eran locura con su belleza. Me decían que iba a ser tan hermosa como ella. Afortunadamente, heredé su intelecto y sus curvas. Como también, aprendí de ella que no es pecado ser sexy.

Existen muchos estigmas de que, si una mujer es sexy, tal vez no es inteligente, o no tiene clase. O es una mujer que no se valora. Nada mas lejano de la realidad. Una mujer puede ser inteligente, exitosa, que se respeta a si misma y ser sexy.

Muchas mujeres que critican a mujeres que somos sexy, tal vez realmente quisieran ser de esa forma, desinhibidas, seguras, pero quizás están reprimidas. O les importa tanto el qué dirán que dejan de ser audaces. O si son hombres los que las critican, tal vez son machistas o se sienten intimidados ante una mujer con tanta confianza en sí misma.

Yo particularmente soy una mujer profesional con diversos títulos. Soy abogada, empresaria, agente de bienes raíces internacional, autora, y bailarina de danza del vientre. Una danza erótica y femenina que ha transformado mi vida y la de muchas otras mujeres. A mí me fascina bailar. Levantarme cada mañana bailando me ayuda a comenzar el día con energías positivas. No publico mis videos bailando para seducir a alguien. Los hago para contagiar y motivar a otras mujeres a empezar el día feliz.

Soy la CEO y fundadora de la Fundación Baila Corazón. Cuya misión es fortalecer la autoestima de niñas y mujeres a través de las artes y el desarrollo del intelecto. Nuestra fundación es moderna. No es mojigata. Es creada con el propósito de que las niñas y mujeres tengan una voz que se escuche. Que vivan lejos del maltrato y la pobreza. Que se sientan a gusto con ellas mismas. Con su propia piel. Que se atrevan a ser sexy. Porque al final no es pecado ser sexy. Es una cualidad muy atractiva y apasionante en cada mujer. Únete a nuestra campaña de amor propio.

La autora ha desarrollado desde hace más de una década un movimiento de poder femenino internacional. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com