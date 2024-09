No es Miss Alabama y gana con "medidas reales" en Miss Alabama Americana. Foto @thenamalmiss

Resumen: Sara Milliken, ganadora del certamen "National American Miss Alabama", ha sido confundida con la representante oficial del estado para Miss USA, generando revuelo en redes y medios. La confusión se debe a la similitud del nombre del concurso y a que Milliken portaba la banda "Miss Alabama" durante las entrevistas. Amie Beth Shaver, ex Miss Alabama, salió en defensa de la ganadora oficial, aclarando que solo hay un título oficial de Miss Alabama para Miss America. El caso ha reavivado el debate sobre la belleza y la inclusión en los concursos, con Milliken recibiendo apoyo por ser una "mujer real" y también críticas por su peso. La historia nos recuerda a Miss Nepal en Miss Universo, quien empoderó a las mujeres con sobrepeso, pero también destaca la resistencia de algunas a las medidas tradicionales de belleza.

No es Miss Alabama y gana con «medidas reales»

No es Miss Alabama y gana con «medidas reales» en un certamen de Alabama creando una confusión para Miss Universe USA.

Los concursos de belleza en los Estados Unidos, vienen generando noticias por renuncias de Miss USA y Miss Teen USA. Ahora por la elección de una «Miss que no es la Miss Alabama» originó un enredo de palabras pero es un verdad. La elección de Sara Milliken como reina de «National America Miss Alabama«. Ocupó la atención en medios y redes sociales por su triunfo al ser una mujer plus size.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Milliken (@thenamalmiss)

Esta reina generó comentarios positivos que fueron asociados a Miss USA, ya que pensaron que ella iba al certamen nacional que escoge a la representante que va a Miss Universe, aplaudiendo que una «mujer real» había ganado. La bola de nieve creció en medios, ya que la entrevistaban como «Miss Alabama» por la banda que llevaba puesta y fotografías en redes sociales. Sin percatarse que estaba la palabra NAM en referencia al reinado «National America Miss Alabama» que también se puede decir Miss Alabama Nacional Americana.

Es o no es Miss

Sara Milliken si es la reina con el nombre de ciudad de un certamen que, escoge desde hace décadas a mujeres jóvenes en un concurso de empoderamiento por todo USA en varias ciudades y ella no fue la del error. Debido a las burlas y comentarios, «la bola de nieve fue escalada». La ex Miss Alabama Amie Beth Shaver salió en medios a defender la otra franquicia que escoge a Miss de este Estado para Miss Estados Unidos. Explicando que «sólo hay un título de Miss Alabama, y ​​es para el certamen que envía a las competidoras a Miss América. También está Miss Alabama USA como Estado, que envía concursantes al certamen de Miss USA». Por lo que el canal WKRG News 5, quien la entrevistó tal vez no lo precisó. «Lo triste fue el ciber manoteo por su peso» y debieron hacer una segunda nota aclaratoria de títulos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Milliken (@thenamalmiss)

Recordemos que Miss Nepal en Miss Universo por su peso pluz size, levantó el poder de las mujeres con sobre peso pero parece que las mujeres «de medidas reales 90-60-90», no quieren ser opacadas por reinas como Sara Milliken.

