Resumen: La menor, de aproximadamente 11 años, fue hallada en una ladrillera abandonada con un aspecto tan deteriorado que inicialmente fue confundida con un ser extraño. La Policía y el hospital local ya atienden el escabroso caso.

¡No era un duende, era una niña! Extraño hallazgo en ladrillera abandonada de Amagá

Minuto30.com .- Un caso que estremece el corazón de Antioquia se registró en las últimas horas en el municipio de Amagá. Habitantes de la vereda La Gualí lograron el rescate de una niña en un nivel extremo de abandono y desnutrición, destapando lo que sería una presunta historia de horror, encierro y abusos que hoy tiene indignada a toda la comunidad.

Un hallazgo doloroso en ruinas

El rescate ocurrió durante este sábado en las instalaciones de una ladrillera abandonada del sector. Un residente de la zona notó una pequeña figura que intentaba esconderse entre la estructura. Debido a su aspecto severamente demacrado, su tamaño y su comportamiento asustadizo, el testigo llegó a pensar en un principio que se trataba de una aparición o un «duende».

Al dar aviso al vecindario y acercarse en grupo, la comunidad se percató de la dolorosa realidad: era una niña aterrorizada y en pésimas condiciones físicas. De inmediato, alertaron a la Policía de Infancia y Adolescencia, quienes asumieron el caso y trasladaron a la menor de urgencia al hospital del municipio.

Relato de un infierno

Ya en el centro médico, la menor entregó un testimonio desgarrador. Afirmó que la mantenían encerrada en una vivienda cercana a la zona del hallazgo, donde presuntamente era víctima de constantes maltratos físicos, agresiones verbales y abusos sexuales.

La crueldad del caso es tal que la pequeña desconoce su propia edad. Aunque por su desarrollo la comunidad y el personal médico estiman que podría tener entre 11 y 13 años, su cuadro crónico de desnutrición hace que aparente ser una niña de apenas 6 años.

Llamado a la solidaridad y la justicia

Mientras las autoridades competentes y el ICBF asumen las investigaciones para dar captura a los responsables de este aberrante crimen, los habitantes de Amagá se están movilizando para ayudar a la menor.