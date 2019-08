“No era para tanto”, motociclista fue arrollado tras golpear accidentalmente a una camioneta

Un motociclista denunció que fue brutalmente arrollado por el conductor de una camioneta en Bogotá, todo porque le golpeó el carro, así lo relató a Noticias Caracol.

La víctima reconoció su error, pero también dijo que no pensó que “no era para tanto”.

“Veníamos por la carrera 30, sin culpa le toqué la parte de atrás del vehículo. Más adelantico fui a frenar a ver qué pasó y el señor aceleró, casi me atropella. Luego me persiguió varias cuadras y me echó el carro encima”, narró el hombre identificado como Eduardo Morales, mismo que sufrió múltiples fracturas.