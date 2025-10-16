adopta danger
No dejes que el abandono gane: dale un hogar a Danger, el perrito te espera

Resumen: Danger solo pide un espacio en tu vida donde el abandono sea un recuerdo lejano ¡Adopta., no compres!

Minuto30.com .- Danger es un maravilloso perrito de solo un año y medio que ha conocido el dolor del abandono y ahora necesita más que nunca una familia que le devuelva la fe en el amor incondicional.

A pesar de su pasado, Danger es un ser lleno de amor y está completamente listo para un nuevo comienzo:

  • Salud al Día: Está esterilizado y con su esquema de vacunas completo.
  • Súper Sociable: ¡Es un amor! Convive perfectamente con otros perros y con gatos.

Danger solo pide un espacio en tu vida donde el abandono sea un recuerdo lejano. Si tienes un corazón grande para sanar sus heridas y un hogar para hacerlo feliz, por favor, ¡no lo dejes esperando!

