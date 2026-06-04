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    «No dejemos que incendien a Colombia»: Fico tras la presunta participación del ELN en los disturbios de la UdeA

    Alias «cuervo», presunto integrante del ELN, y quien hizo parte de los «capuchos» de la UdeA del miércoles 3 de junio, disparó desde adentro de la UdeA contra la policía

    Publicado por: SoloDuque

    «No dejemos que incendien a Colombia»: Fico tras la presunta participación del ELN en los disturbios de la UdeA

    Resumen: Uno de los hallazgos fue la incautación de banderas y panfletos alusivos al ELN, material ideológico, imágenes de referentes revolucionarios, literatura política y decenas de latas de pintura en aerosol

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El alcalde Federico Gutiérrez dio a conocer detalles sobre la captura del presunto articulador de los disturbios en la Universidad de Antioquia -UdeA-, lo que generó la evacuación de los estudiantes y administrativos.

    “Se les cayó la máscara. No dejemos que incendien a Colombia. Desde Medellín vamos a dar esa lucha. No hay excusa para que alguien le haga daño a otro. ¿Qué más pruebas se necesitan para entender que quieren incendiar el país de nuevo y que esto no es una lucha de algunos estudiantes inconformes con algo? No, son grupos terroristas y este tipo alias ‘Cuervo’ es del ELN”, afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

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    Alias «cuervo» tenía en su poder armas, literatura guerrillera, banderas del ELN, falso carné de periodista; así como camisetas y casco de «defensores de Derechos Humanos»

    De acuerdo con las autoridades, lo que comenzó como una investigación por los disturbios registrados este miércoles 3 de junio, en la Universidad de Antioquia, terminó con un operativo que permitió a las autoridades ingresar a la residencia de un hombre señalado de participar en los hechos y encontrar una serie de elementos que hoy se convierten en piezas clave para esclarecer lo ocurrido. La diligencia de registro y allanamiento, realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, dejó al descubierto material propagandístico, equipos tecnológicos y elementos que ahora hacen parte del proceso investigativo.

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    Uno de los hallazgos fue la incautación de banderas y panfletos alusivos al ELN, material ideológico, imágenes de referentes revolucionarios, literatura política y decenas de latas de pintura en aerosol. Además, fueron encontrados elementos logísticos que, según las investigaciones, evidenciarían capacidad de organización, comunicación y despliegue en escenarios de alteración del orden público.

    El inmueble corresponde a la residencia del capturado. Durante el procedimiento se encontraron chalecos distintivos utilizados en escenarios de protesta, dispositivos de comunicación, celulares, discos duros, cámaras digitales, memorias USB, antenas, un computador portátil y un dron. Los investigadores analizan la información contenida en estos equipos para establecer posibles coordinaciones, redes de apoyo y la participación de otras personas en los hechos.

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    «Ese allanamiento se produce a las 11:00 p. m. en Castilla y miren lo que se le encontró a semejante perlita: chalecos de defensores de derechos humanos, los cascos que llevan a las manifestaciones, carné de periodistas, banderas del ELN y manuales de terrorismo para armar explosivos.

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    Uno de nuestros policías resultó herido en un miembro inferior. Después del operativo, al revisar las tanquetas, se evidencia que estas tienen impactos de arma de fuego”, agregó el alcalde. Los elementos incautados quedaron bajo cadena de custodia y serán sometidos a análisis técnico y forense para el proceso judicial.

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    Las autoridades avanzan en nuevas líneas investigativas derivadas de la evidencia encontrada y no descartan más capturas en el marco de las acciones desplegadas para esclarecer los hechos ocurridos en la Universidad de Antioquia.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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