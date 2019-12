¡No ‘cuajó’ el diálogo! Empresarios y centrales obreras no se pusieron de acuerdo en salario mínimo de 2020

Este viernes no se logró un acuerdo entre los empresarios y las centrales obreras para establecer el salario mínimo que regirá para 2020 a pesar de que los primeros propusieron aumentar el 5%, equivalente a unos $46.257.

Tal y como informaron cercanos a la conversación, con esta propuesta de los empresarios el mínimo alcanzaría los $941.405, pero las centrales obreras se mantuvieron firmes en su posición de aumentar el 8,1%, que redondearía el millón de pesos.

“Las centrales obreras nos habían dicho que no había inamovibles y hoy nos dieron un portazo en la cara. No obstante, los generadores de empleo subimos a una propuesta de 4.5% al 5%, pero ellos dijeron que no sé movían”, aseguró en Rcn Radio, Jorge Botero, presidente del Consejo gremial.

Diogenes Orjuela, presidente de la central Unitaria de Trabajadores, planteó en el medio citado que no aceptarán la propuesta al considerar el millón de pesos como una suma justa y ‘decente’, por lo que consideran necesario hacer un regateo.

“Los empresarios no han entendido ni el momento del país ni las condiciones en general que se han planteado. El millón ha sido muy bien recibido por todo el país. Pero ni la ministra y los empresarios lo entienden de esa manera y no se han presentado un 5”, planteó la vocera.

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, aseguró que se espera que empresarios y centrales obreras superen diferencias lo antes posible para llegar a acuerdos y definir la cifra que regirá en términos de salario mínimo para el próximo año.