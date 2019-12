“No creo me quieran, les gané muchas finales”: Henríquez descartó posibilidad de jugar en el Junior

El defensor central Alexis Henríquez habló ‘sin filtros’ sobre las opciones que tiene para seguir jugando fútbol profesional en 2020 después de que Atlético Nacional le notificara que no contará con sus servicio de cara al próximo año.

El samario no se guardó nada al hablar sobre el supuesto interés del Junior y de Once Caldas, y como es costumbre le puso ‘picante’ a los temas relacionados con el equipo barranquillero que jugará la final este sábado ante América en Cali.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de jugar en el equipo barranquillero, Henríquez aseguró en el programa VBar de Caracol Radio que no cree en esta posibilidad asegurando que los sobrepasó muchas veces: “No creo que en Junior me quieran, les gané muchas finales”, dijo.

Otra supuesta opción que había sonado fuerte para el excapitán de Atlético Nacional lo ubicaba en la ciudad de Manizales, ya que se planteaba que podía volver a jugar en Once Caldas, equipo donde debutó y ganó la Copa Libertadores de 2004.

“Lo del Once son puros rumores, nadie me ha llamado del Once Caldas, ni de Manizales tampoco, solo lo que dicen en redes”, aseguró Henríquez resaltando que quiere jugar en un proyecto de un año con buena nómina donde pueda luchar títulos y ganar.

Finalmente no descartó la posibilidad de retirarse en caso tal de no conseguir un equipo para el próximo año. “Hoy la verdad, no he pensado nada. Tengo el deseo de jugar un año o un año más, pero también me he preparado para estar del otro lado”, aseguró el defensor en el programa radial citado.