Dulce María desmiente próximas presentaciones de RBD: «Es un fraude»

La cantante, integrante de la famosa agrupación RBD, Dulce María habló tras los recientes rumores que aseguran una posible gira durante este año, de las cuales, advirtió a los seguidores.

Además de pedir que no hagan caso a este tipo de rumores, la también actriz pidió que no compraran ningún tipo de boletos, pues no existe ninguna confirmación oficial por parte de la agrupación, al menos en este año, no habrá conciertos de RBD debido a que no se pudo llegar a ningún acuerdo entre los integrantes.

Dulce María desmiente próximas presentaciones de RBD.

«Desgraciadamente, este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ojalá. Pero este año no se va a hacer, teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo», explicó Dulce María.

Además, recalcó que quien ofrezca boletos para alguna presentación seguramente es un fraude, por lo que pidió no comprar ningún boleto.

«Y obviamente no compren boletos porque no existe y es un fraude, nada que sea oficial se lo crean. Completamente, es un fraude, no se dejen engañar», enfatizó la mexicana.

