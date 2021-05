«No comparto más restricciones al comercio», Alcalde de Envigado

Distintas reacciones han causado las nuevas medidas restrictivas para Antioquia dadas a conocer la tarde de este lunes 17 de mayo por el Gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez.

Una de las reacciones que más ha generado opiniones en las redes sociales, ha sido la del alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, quien escribió, «creo no estar equivocado, no comparto más restricciones al comercio. No es justo el pico y cédula para establecimientos comerciales y el toque de queda para los que invirtieron sus recursos en protocolos de bioseguridad exigidos por el Estado».

De inmediato la ciudadanía respondió a la publicación argumentando que las medidas ya no tienen sentido en vista de las aglomeraciones dadas durante las protestas.

También hicieron referencia al respiro que se dio en los últimos días para algunos comerciantes pero que la situación no fue igual para establecimientos nocturnos.

