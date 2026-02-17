Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: A diferencia de lo que dicen los mensajes falsos, el reporte técnico indica Operación Normal de Hidroituango

¡No coma cuentos! EPM y Fico desmienten falsos rumores sobre fallas en Hidroituango

Minuto30.com .- En las últimas horas, una cadena de desinformación ha circulado por redes sociales y grupos de WhatsApp alertando sobre supuestas “fallas críticas” en la central Hidroituango. Ante el ruido generado, EPM emitió un comunicado oficial, respaldado por el alcalde Federico Gutiérrez, para dar un parte de total tranquilidad a los habitantes de Antioquia y de las poblaciones aguas abajo.

Desde la entidad fueron enfáticos: la central opera hoy, martes 17 de febrero, bajo condiciones de absoluta normalidad y seguridad técnica.

La realidad del proyecto hoy

A diferencia de lo que dicen los mensajes falsos, el reporte técnico indica lo siguiente:

Operación Normal: La central sigue generando energía de manera estable, aportando cerca del 11% de la demanda nacional.

Monitoreo 24/7: El Centro de Monitoreo Técnico (CMT) supervisa cada milímetro de la estructura en tiempo real.

Manejo de caudales: Pese a las lluvias registradas en el departamento, el vertedero y las turbinas operan dentro de los parámetros diseñados para mitigar crecientes del río Cauca.

“¡Seamos responsables!”

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El alcalde Federico Gutiérrez hizo un llamado a la cordura, pidiendo a los ciudadanos no compartir información que no provenga de fuentes verificadas. “Se necesita consciencia, pero también autoridad ante la mentira”, ha sido el tono del mandatario frente a estos ataques digitales que buscan desestabilizar la confianza en la empresa más importante de los antioqueños.

¿Cómo verificar la información?

EPM recomienda seguir únicamente sus canales oficiales para evitar caer en engaños:

Página web: www.epm.com.co

Redes Sociales: @EPMestamosahi en X e Instagram.

Líneas de atención: Reportar cualquier anomalía directamente a las líneas de emergencia de EPM.