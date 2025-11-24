Resumen: La beldad dijo que su prioridad es "mantenerse coherente con sus principios" ´por lo tanto renuncia a su título

No cesan los escándalos en Miss Universe: Una de las finalistas renuncia a su título y corta cualquier nexo con la organización

Minuto30.com .- La controversia en torno al reciente Miss Universo sigue escalando. Olivia Yacé, la destacada representante de Costa de Marfil y una de las cinco finalistas del certamen, anunció su renuncia al título de Miss Universe África y Oceanía. Esta decisión ha generado incertidumbre sobre la relación de las reinas regionales con la Organización Miss Universo.

Yacé explicó que, si bien valora el logro, su prioridad es “mantenerse coherente con sus principios” y asegurar que pueda ejercer una influencia positiva. La ex reina regional afirmó que este paso le permitirá dedicarse plenamente a defender los valores que considera fundamentales, indicando que no tendrá futuras vinculaciones con la organización.

La marfileña aprovechó su anuncio para felicitar a la polémica Miss Universo 2025, Fátima Bosch (México), y envió un sentido mensaje de apoyo a la representante de Jamaica, quien se encuentra en la UCI tras una caída durante las actividades previas.

Finalmente, dejó un mensaje inspirador: “Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”.

