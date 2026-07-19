¡No cesa los elogios! Higuita profesa profunda admiración por el guardameta africano Vozinha

Resumen: La publicación ha sido catalogada por los aficionados como una de las postales más valiosas que deja este Mundial

El ambiente previo a la gran final del Mundial de Fútbol no solo se vive con tensión y táctica, sino también con momentos de profunda nostalgia y camaradería. Durante el tradicional encuentro de leyendas de la FIFA, el histórico guardametas colombiano René Higuita acaparó las miradas, no solo por su estatus de mito viviente, sino por un emotivo mensaje que dedicó a un colega del arco y que rápidamente se volvió viral.

El mítico creador del ‘Escorpión’ en el templo de Wembley demostró una vez más que su grandeza trasciende las canchas y se fundamenta en su sensibilidad humana.

¿Cómo fue el encuentro de leyendas previo a la final del Mundial?

Como es costumbre en las horas previas a la definición del título del mundo, la FIFA reunió a varias de las figuras más icónicas en la historia del deporte rey. El antioqueño René Higuita, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, compartió de tú a tú con históricos de la portería mundial como el mexicano Jorge Campos y el español Iker Casillas.

Incluso, el colombiano tuvo tiempo de retratarse en una fotografía para el recuerdo con uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos: el tenista serbio Novak Djokovic, quien también asistió al evento de gala. Sin embargo, más allá de los reflectores y los nombres mediáticos, el foco de Higuita estuvo en otro lugar.

¿Qué le dijo René Higuita al arquero Vozinha?

La verdadera sorpresa y el momento más humano de la jornada llegó cuando Higuita compartió con Vozinha, el experimentado portero de Ciudad del Cabo y de la selección de Cabo Verde.

El colombiano, lejos de los egos del fútbol de élite, utilizó sus redes oficiales para profesar una profunda admiración por el guardameta africano, destacando sus valores fuera del terreno de juego.

«Dicen que a las personas buenas la vida siempre les devuelve algo bueno. Aquí tuve la oportunidad de conocer no al arquero, sino al ser humano. Y puedo decir, sin duda, que la persona es aún más grande que la leyenda», expresó Higuita en un mensaje que despertó aplausos de hinchas de todo el mundo.

¿Por qué este mensaje ha conmovido al mundo del fútbol?

Dicen que a las personas buenas la vida siempre les devuelve algo bueno. Aquí tuve la oportunidad de conocer no al arquero, sino al ser humano. Y puedo decir, sin duda, que la persona es aún más grande que la leyenda. @vozinhanews pic.twitter.com/5mKf0oRl8v — René Higuita (@higuitarene) July 19, 2026

Las palabras del ídolo de la Selección Colombia dejan ver la cara más pura del balompié: el reconocimiento del esfuerzo y la resiliencia en mercados futbolísticos menos visibles que el europeo. Para Higuita, la historia de vida y las cualidades humanas de Vozinha superan cualquier palmarés deportivo. La publicación ha sido catalogada por los aficionados como una de las postales más valiosas que deja este Mundial, recordando que el respeto entre colegas es el verdadero legado que los ídolos le heredan a las nuevas generaciones de futbolistas.