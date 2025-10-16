Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

«Buscan la anarquía con la excusa de la protesta social»: Fico acusa a Petro de financiar «la primera línea» con guerrillas narcotraficantes

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una grave advertencia este jueves al medio día a través de las redes sociales y una fuerte acusación contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando una estrategia para desestabilizar ciudades opositoras.

En su cuenta de X, Gutiérrez fue enfático: “Ojo Colombia. Se quieren tomar las ciudades que representamos oposición al gobierno Petro”.

El alcalde aseguró que los grupos detrás de los recientes desórdenes están financiados por el crimen organizado:

“Ya activaron las primeras líneas y grupos financiados por las guerrillas narcotraficantes. Buscan la anarquía con la excusa de la protesta social.”

Fico Gutiérrez citó como ejemplos de esta estrategia los disturbios ocurridos la semana pasada en Medellín y los incidentes que se presentan hoy en Bogotá.

El mensaje del alcalde a sus aliados y la ciudadanía es de firmeza: “No podemos ceder ni un milímetro. Resistir democráticamente.”

