Resumen: Un ferretero del barrio Andalucía, en Kennedy, evitó ser víctima de una estafa por más de 80 millones de pesos y ayudó a capturar a uno de los responsables. Los delincuentes, que ya lo habían engañado antes con una consignación falsa, intentaron repetir el fraude, pero el comerciante alertó a la Policía y coordinó una operación para detenerlos. Con apoyo del programa AIDE de la Secretaría de Seguridad, el ciudadano presentó la denuncia y aportó las pruebas que permitieron avanzar en la investigación.

¡No cayó en la trampa! Ferretero de Kennedy frustra estafa millonaria y ayuda a capturar al delincuente

Un comerciante del barrio Andalucía, en la localidad de Kennedy, logró evitar una estafa por más de 80 millones de pesos y colaborar con la captura de uno de los responsables, gracias al acompañamiento del Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

Todo comenzó cuando el dueño de la ferretería fue contactado por redes sociales por un supuesto cliente interesado en comprar materiales por más de 12 millones de pesos. Tras enviar la cotización, el comerciante recibió una consignación que aparentaba ser válida, pero no tenía fondos reales. Los estafadores llegaron al establecimiento, cargaron la mercancía y se retiraron, dejando al ferretero afectado.

Días después, los mismos delincuentes intentaron repetir la estafa, esta vez con un pedido de más de 80 millones de pesos. Consciente del riesgo, el comerciante decidió tenderles una trampa: coordinó la entrega con los supuestos compradores y alertó a la Policía sobre la situación.

Cuando los sospechosos llegaron, la Policía de Bogotá intervino, solicitó documentos y descubrió que uno de ellos tenía antecedentes judiciales, procediendo de inmediato a su captura. La investigación continúa para identificar a los demás miembros de la red.

El ciudadano afectado recibió apoyo de la SDSCJ, gracias a un líder comunitario del sector, en un trabajo conjunto con la comunidad y el Gaula para prevenir la extorsión a comerciantes. Con la asistencia de AIDE, presentó la denuncia formal ante la Fiscalía, aportando consignaciones, chats, videos de cámaras de seguridad y demás pruebas que respaldan el caso.

Este año, el programa AIDE ha orientado a cerca de 1.500 ciudadanos víctimas de diferentes delitos, brindándoles acompañamiento integral para radicar denuncias y dar seguimiento a los procesos judiciales.