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    ¡No caiga si le piden plata! Hackearon el número de WhatsApp de la comunidad religiosa «Hijas del FIAT»

    Los delincuentes escriben solicitando “ayudas económicas urgentes” o préstamos temporales

    Publicado por: SoloDuque

    ¡No caiga si le piden plata! Hackearon el número de WhatsApp de la comunidad religiosa «Hijas del FIAT»

    Resumen: Según los reportes, los delincuentes escriben a los contactos guardados en la cuenta solicitando "ayudas económicas urgentes" o préstamos temporales

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La comunidad religiosa de las Hijas del FIAT ha emitido una alerta urgente a todos sus fieles, donantes y colaboradores: su línea oficial de atención por WhatsApp ha sido hackeada y está siendo utilizada por delincuentes para realizar estafas.

    Los ciberdelincuentes están suplantando la identidad de las religiosas para solicitar transferencias de dinero bajo falsos pretextos.

    Datos de la línea comprometida

    Número afectado: +57 302 234 8447

    NO responder mensajes, no hacer clic en enlaces enviados desde este chat y, bajo ninguna circunstancia, NO enviar dinero.

    ¿Cómo están operando los estafadores?

    Según los reportes, los delincuentes escriben a los contactos guardados en la cuenta solicitando “ayudas económicas urgentes” o préstamos temporales, aprovechándose de la buena fe y la confianza que la comunidad tiene en las Hijas del FIAT.

    Recomendaciones de Seguridad

    Bloquee el número: Si recibe un mensaje de esta línea, bloquéelo de inmediato y repórtelo como “Spam/Estafa” dentro de la aplicación.

    Verifique por otros medios: Si necesita comunicarse con la comunidad, hágalo a través de sus redes sociales oficiales verificadas o de manera presencial.

    No comparta códigos: Recuerde que nunca debe entregar códigos de verificación de 6 dígitos que lleguen a su celular por SMS.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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