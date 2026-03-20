¡No caiga si le piden plata! Hackearon el número de WhatsApp de la comunidad religiosa «Hijas del FIAT»

Resumen: Según los reportes, los delincuentes escriben a los contactos guardados en la cuenta solicitando "ayudas económicas urgentes" o préstamos temporales
Minuto30.com .- La comunidad religiosa de las Hijas del FIAT ha emitido una alerta urgente a todos sus fieles, donantes y colaboradores: su línea oficial de atención por WhatsApp ha sido hackeada y está siendo utilizada por delincuentes para realizar estafas.
Los ciberdelincuentes están suplantando la identidad de las religiosas para solicitar transferencias de dinero bajo falsos pretextos.
Datos de la línea comprometida
Número afectado: +57 302 234 8447
NO responder mensajes, no hacer clic en enlaces enviados desde este chat y, bajo ninguna circunstancia, NO enviar dinero.
¿Cómo están operando los estafadores?
Según los reportes, los delincuentes escriben a los contactos guardados en la cuenta solicitando “ayudas económicas urgentes” o préstamos temporales, aprovechándose de la buena fe y la confianza que la comunidad tiene en las Hijas del FIAT.
Recomendaciones de Seguridad
Bloquee el número: Si recibe un mensaje de esta línea, bloquéelo de inmediato y repórtelo como “Spam/Estafa” dentro de la aplicación.
Verifique por otros medios: Si necesita comunicarse con la comunidad, hágalo a través de sus redes sociales oficiales verificadas o de manera presencial.
No comparta códigos: Recuerde que nunca debe entregar códigos de verificación de 6 dígitos que lleguen a su celular por SMS.
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