Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡No caiga en la trampa!: Fico y Secretario de Seguridad desmienten audio falso sobre «robo de niños»

    El audio intimidatorio resultó ser una “Fake News”

    Publicado por: SoloDuque

    'No hay que pelear con el comercio ni la energía': Fico Gutiérrez pide acuerdo urgente entre Colombia y Ecuador
    Foto de cortesía.
    ¡No caiga en la trampa!: Fico y Secretario de Seguridad desmienten audio falso sobre «robo de niños»

    Resumen: Mientras el audio intimidatorio resultó ser una "Fake News", el Secretario de Seguridad sí confirmó la veracidad de otra grave denuncia

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín le salió al paso a una ola de rumores que buscaba sembrar pánico entre los habitantes de la ciudad. A través de su cuenta de X, el Secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, fue categórico al desmentir una cadena de voz que se ha viralizado rápidamente en los grupos ciudadanos.

    El funcionario confirmó que, tras un análisis técnico, las autoridades determinaron que se trata de una estrategia de desinformación.

    “No se dejen engañar. El audio que circula es falso. Es viejo y lo están reciclando para generar miedo. Ya fue verificado por SIJIN e Inteligencia: no corresponde a la realidad. No compartan sin verificar. Aquí la seguridad se maneja con hechos, no con audios falsos”, sentenció Villa Mejía.

    La verdadera alerta: El caso del ciudadano norteamericano

    Mientras el audio intimidatorio resultó ser una “Fake News”, el Secretario de Seguridad sí confirmó la veracidad de otra grave denuncia que ha generado preocupación en la comunidad educativa.

    Se trata del caso de un ciudadano de nacionalidad estadounidense que, según los reportes, habría estado ingresando de manera irregular a instituciones educativas y amenazando a varias personas en la ciudad.

    Frente a este delicado hecho, Villa Mejía invitó a la ciudadanía a escuchar las declaraciones oficiales que el alcalde Federico Gutiérrez ha emitido para detallar las acciones legales y policiales que se están tomando contra este extranjero.

    Rompa las cadenas de desinformación en whatsapp

    El llamado de la Secretaría de Seguridad es aromper la cadena de desinformación. Antes de reenviar un audio o mensaje alarmante que llega a su teléfono, verifique en fuentes oficiales o medios de comunicación confiables.

    Compartir noticias falsas solo beneficia a los delincuentes que buscan generar caos y zozobra.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.