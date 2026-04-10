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Resumen: Mientras el audio intimidatorio resultó ser una "Fake News", el Secretario de Seguridad sí confirmó la veracidad de otra grave denuncia

¡No caiga en la trampa!: Fico y Secretario de Seguridad desmienten audio falso sobre «robo de niños»

Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín le salió al paso a una ola de rumores que buscaba sembrar pánico entre los habitantes de la ciudad. A través de su cuenta de X, el Secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, fue categórico al desmentir una cadena de voz que se ha viralizado rápidamente en los grupos ciudadanos.

El funcionario confirmó que, tras un análisis técnico, las autoridades determinaron que se trata de una estrategia de desinformación.

“No se dejen engañar. El audio que circula es falso. Es viejo y lo están reciclando para generar miedo. Ya fue verificado por SIJIN e Inteligencia: no corresponde a la realidad. No compartan sin verificar. Aquí la seguridad se maneja con hechos, no con audios falsos”, sentenció Villa Mejía.

La verdadera alerta: El caso del ciudadano norteamericano

Mientras el audio intimidatorio resultó ser una “Fake News”, el Secretario de Seguridad sí confirmó la veracidad de otra grave denuncia que ha generado preocupación en la comunidad educativa.

Se trata del caso de un ciudadano de nacionalidad estadounidense que, según los reportes, habría estado ingresando de manera irregular a instituciones educativas y amenazando a varias personas en la ciudad.

Frente a este delicado hecho, Villa Mejía invitó a la ciudadanía a escuchar las declaraciones oficiales que el alcalde Federico Gutiérrez ha emitido para detallar las acciones legales y policiales que se están tomando contra este extranjero.

🚨 No se dejen engañar.

El audio que circula es falso. Es viejo y lo están reciclando para generar miedo. Ya fue verificado por SIJIN e Inteligencia: no corresponde a la realidad. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad ❌No compartan sin verificar. Aquí la seguridad se maneja con hechos, no con audios falsos. Y… pic.twitter.com/NccHYNemBB — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) April 10, 2026

Rompa las cadenas de desinformación en whatsapp

El llamado de la Secretaría de Seguridad es aromper la cadena de desinformación. Antes de reenviar un audio o mensaje alarmante que llega a su teléfono, verifique en fuentes oficiales o medios de comunicación confiables.

Compartir noticias falsas solo beneficia a los delincuentes que buscan generar caos y zozobra.