Resumen: La medida busca blindar las garantías para las manifestaciones pacíficas y facultar la acción estricta de las autoridades frente a bloqueos, actos vandálicos y alteraciones de la movilidad.

¡Nada de bloqueos! Este es el nuevo decreto que rige la protesta social en Colombia

Minuto30.com .- A través de sus canales oficiales, Abelardo De La Espriella anunció la expedición del Decreto 1525 de 2026, una normativa enfocada en delimitar las condiciones del ejercicio de la protesta social en el país, fijando una línea estricta de cero tolerancia frente a disturbios, desórdenes y taponamientos de vías.

Ejes centrales del pronunciamiento

El pronunciamiento enfatiza un balance entre la protección constitucional a la reunión pacífica y el restablecimiento inmediato del orden frente a vías de hecho:

Garantías a la manifestación pacífica: El decreto establece mecanismos de protección y respaldo institucional para los ciudadanos que ejerzan su derecho a la protesta sin incurrir en alteraciones a la convivencia.

Límite a los bloqueos y vías de hecho: Se determinó que el derecho a manifestarse no puede menoscabar libertades colectivas fundamentales, tales como la libre movilidad, el acceso al trabajo, la educación y el normal desarrollo de las actividades productivas.

Actuación de las autoridades: Se instruye a los organismos de seguridad a intervenir bajo el marco legal y con observancia del debido proceso contra quienes protagonicen hechos vandálicos o busquen paralizar corredores viales.

«La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera»

Al sustentar la expedición de la directriz, De La Espriella remarcó la necesidad de poner freno a las afectaciones ciudadanas que suelen derivar de disturbios callejeros:

«En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos! El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz», puntualizó, reiterando que las autoridades actuarán con rigor frente a quienes promuevan alteraciones al orden público.