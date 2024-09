«No arruinen Deadpool con spoilers y filtraciones» pide Ryan Reynolds a sus fans que han revelado detalles que quería que fueran sorpresa.

Deadpool comenzó con una filtración de traje y videos de pelea. Algo que a veces los directores y la producdión desean ocultar. Pero lo que rebosó la tapa para Ryan ReynoldS fue esta semana cuando aparecieron varias fotos «de la cabeza de Dientes de Sable«. La cual era sostenida por Wolverine «Hugh Jackman» con el título en redes que «un Mutante fallecerá en Deadpool 3«. Para calmar las filtraciones el actor comenzó con una campaña de «no arruinen Deadpool con spoilers». Por eso en sus redes decidió unirse con el numeral “Deadpool Leaks”. Explicando que no abusarán de él porque podría arruinar los resultados de búsqueda con spoilers y filtraciones. Ya que si alguien está buscando filtraciones de Deadpool o spoilers de Deadpool o tal vez Deadpool cucharadas de imágenes y datos se sorprendera. Por eso estos numerales como «#DeadpoolLeaks«, «#DeadpoolSpoiler» y «#DeadpoolScoop» son tendencia en redes sociales. La producción estuvo parada y ahora que regresaron al set esperan que no se filtren más detalles. La foto de «Depredador» en el plato con Wolverine y Deadpool es un spolier fake de Ryan Reynold y se suman a divertidas con el numeral.

CAMPAÑA NO ARRUINES DEADPOOL

Deadpool began with a leak. So I’m joining in. But PLEASE don’t overuse the phrase, “Deadpool Leaks” because it might screw up search results if anyone is looking for Deadpool leaks or Deadpool spoilers or perhaps, Deadpool Scoops. #DeadpoolLeaks #DeadpoolSpoiler #DeadpoolScoop pic.twitter.com/yxZN8MslLn

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 7, 2023