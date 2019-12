¡No aprenden! Conozca la cifra de comparendos impartidos durante los últimos días del año en Colombia

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en los últimos días del año han sido sancionados 5.155 conductores en las vías nacionales por infringir las normas de tránsito.

De esta cifra, 785 personas no portaban la licencia de conducción y 524 no habían realizado la revisión técnico-mecánica. 259 adelantaron en zonas prohibidas y 236 no contaban con el SOAT.

Otros sancionados fueron los motociclistas, pues 529 condujeron sus vehículos sin observar las normas de tránsito. Además, se encontró que, del total de conductores que recibieron comparendos, 149 estaban involucrados con transporte informal.

Pese a las cifras, la entidad aseguró que ha disminuido la accidentalidad en 22 % respecto al año anterior. El número de lesionados también cayó 22 % y la mortalidad, 2 %.

Con el fin de reducir aún más estas cifras, la Agencia Nacional de Seguridad Vial compartió una serie de recomendaciones para quienes se desplacen por carretera durante las fiestas y vacaciones:

-Respete las normas de tránsito y los límites de velocidad.

-No saque su vehículo si va a consumir alcohol. Si va a hacerlo, entregue las llaves a un conductor elegido que esté sobrio. También puede optar por usar el transporte público.

-No conduzca bajo el denominado “guayabo”. Bajo ese estado aún hay presencia de alcohol en la sangre y por lo tanto deshidratación, fatiga y falta de sueño.

-Asegúrese de haber descansado antes de viajar por carretera y de que su vehículo está en óptimas condiciones técnico-mecánicas. Haga pausas cada dos horas si va a conducir un trayecto largo.

-Revise que lleve con usted el equipo de carretera completo y comuníquele a quienes lo acompañan la ubicación del extintor de seguridad.

-Siempre porte el SOAT y la revisión técnico-mecánica.

-Use el cinturón de seguridad y haga que todos los ocupantes del vehículo se lo abrochen.

-Si va en moto, use su casco bien abrochado. Recuerde llevar siempre las luces encendidas

“Estamos acompañando a los colombianos en las vías con pedagogía y verificando que tanto los vehículos como sus conductores se encuentran en condiciones óptimas para transitar. Sin embargo, necesitamos también que este trabajo esté acompañado por un comportamiento ejemplar de los ciudadanos en las carreteras y en las vías urbanas y por eso los invitamos a celebrar estas festividades con responsabilidad”, aseguró Luis Lota, director de la ANSV.