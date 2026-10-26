Resumen: El sometimiento de este cabecilla fractura los canales de articulación financiera y operativa de la disidencia armada en esta zona del país, menguando su capacidad de expansión sobre la población civil

¡No aguantó la presión del «Tigre»! Se entregó alias «Flecha», segundo del frente 33 de las disidencias

Minuto30.com .- La presión sostenida de la Fuerza Pública en la convulsa región del Catatumbo generó un nuevo e importante impacto sobre el mando de las estructuras armadas ilegales. Tras maniobras adelantadas por unidades del Ejército Nacional, adscritas a la Segunda División y a la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3 (FUDRA 3), con apoyo de inteligencia militar, se concretó el sometimiento a la justicia de Edinson Durán Ayala, conocido bajo los alias de “Eduardo” o “Flecha”.

Durán Ayala fungía como el segundo cabecilla de la subestructura Dairo Catatumbo, perteneciente al Frente 33 de las disidencias de las FARC. Con un historial de más de 15 años de trayectoria en la insurgencia y el crimen organizado, el señalado jefe guerrillero ejerció previamente como cabecilla de finanzas y cumplía tareas estratégicas bajo el mando directo de líderes de la organización como alias “John Mechas”, “Andrey Avendaño” y “Darwin Piquiña”.

En su prontuario judicial, alias “Flecha” enfrenta procesos formales por los delitos de terrorismo y rebelión. De acuerdo con informes oficiales, era el encargado de coordinar y dirigir las confrontaciones armadas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el norte del municipio de Tibú (Norte de Santander), en medio de una cruenta disputa territorial por el dominio de rutas de narcotráfico, economías ilícitas y cobro de extorsiones en la zona fronteriza.

El sometimiento de este cabecilla fractura los canales de articulación financiera y operativa de la disidencia armada en esta zona del país, menguando su capacidad de expansión sobre la población civil.

El presidente Abelardo De La Espriella exaltó el despliegue del Ejército Nacional en el territorio y subrayó la necesidad de arreciar la ofensiva institucional frente a las estructuras ilegales que delinquen en el nororiente colombiano.