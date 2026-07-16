«No abandonaron el país»: Lili Pink rompe el silencio sobre el paradero de sus dueños y su proceso judicial

Con ocasión de la audiencia de imputación de cargos programada para el día de hoy y frente a la información que ha circulado en diferentes medios de comunicación, Lili Pink se permite informar a la opinión pública:

1. El abogado penalista Iván Cancino, quien venía liderando la representación jurídica de la compañía y de sus directivos en este proceso, ha concluido su gestión como consecuencia de su reciente designación como Ministro de Justicia. A partir de la fecha, la representación jurídica será asumida por los abogados Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya, quienes continuarán ejerciendo la defensa técnica dentro de las actuaciones judiciales correspondientes.

2. Frente a las versiones difundidas en algunos medios de comunicación, la compañía precisa que David Abadi y Max Abadi residen fuera de Colombia desde antes del inicio de este proceso, por lo que no corresponde afirmar que abandonaron el país con ocasión de la investigación. Ambos han atendido oportunamente los requerimientos de las autoridades competentes y continuarán compareciendo conforme a las disposiciones legales, manteniendo su plena disposición de colaborar con la administración de justicia.

3. Lili Pink continúa desarrollando sus operaciones con normalidad, preservando la estabilidad, el bienestar de sus colaboradores y las relaciones con todos los grupos de interés que hacen parte de su operación.

4. La compañía reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto por las decisiones de las autoridades competentes, al tiempo que hace un llamado a que el desarrollo del proceso se mantenga dentro del marco de la presunción de inocencia y el debido proceso, principios esenciales del Estado de Derecho.