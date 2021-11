Video: ¡Qué peligro! Niños prendieron pólvora en una alcantarilla y se quemaron

Por medio de un impactante video que fue publicado en redes sociales, se conoció que en una calle de Surat, India, cinco niños que jugaban con pólvora, resultaron con quemaduras leves, luego de que prendieran un petardo en una alcantarilla en la que había una fuga de gas.

Y es que en el video se alcanza a observar cuando los niños agachados junto a la alcantarilla, son sorprendidos por el fuego que salió de la misma, los cubre y rápidamente corren para alejarse de las llamas.

Luego se ve que los niños empiezan a sacudir su cabeza y a saltar desesperadamente, al parecer, porque el fuego los alcanzó; sin embargo, medios locales recogieron que los menores no sufrieron quemaduras de gravedad.

Asimismo, bomberos le informaron a medios locales que el incendio se presentó por una fuga de una tubería de gas de cocina, la cual se encuentra subterránea y estaba dañada.

Es de resaltar que el hecho ocurrió el pasado 26 de octubre.

Children while playing with firecrackers material, got caught by fire coming out of sewer main hole.#firecrackers #accident #childrensafety pic.twitter.com/KrbuGtF1Rs

— Rajnish Sharma (@rjsharma91) October 31, 2021