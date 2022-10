Los niños son lo primero, alcalde

La desnutrición es un cáncer que daña de por vida al niño, al no contar con el estímulo alimenticio adecuado para el desarrollo normal de su cerebro; además, las secuelas físicas son visibles y contrarias al proceso normal de aprendizaje y al mismo desarrollo físico y emocional. Así pues que, una sociedad equilibrada y un gobierno responsable, debe tener este indicador en permanente monitoreo y toma de correcciones, de ser necesario. Aquí no caben ahorros, porque las pérdidas serán incalculables.

Según el diario El colombiano, en su edición del miércoles 19 de octubre, “el alcalde (de Medellín) acudió a una confusa explicación para evadir el aumento de la desnutrición en la ciudad. Lo que pretendía Quintero –continúa el texto–, era acusar al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) de “manipular” las cifras de desnutrición infantil presentadas por el informe Medellín Cómo Vamos, que desde hace más de una década presenta los más robustos ejercicios de diagnósticos de temas de ciudad”.

El señalamiento de El Colombiano, es claro en el sentido que “el alcalde Daniel Quintero optó por elaborar una enmarañada explicación para evadir la responsabilidad de su administración en el preocupante aumento de la desnutrición en Medellín, que se incrementó en 0,4 puntos porcentuales y entre 2020 y 2021 pasó del 7,4 % al 7,8 %. Un intento de explicación que incluso terminó enredándolo a él y a sus funcionarios.

Según señaló Quintero en consejo de gobierno –prosigue el diario–, la culpa del aumento en las cifras de desnutrición crónica se debe a que la EPS Sura no está reportando los nacimientos en la ciudad. “Sura pasó de 72.000 niños que le nacieron en su red a 25.000 niños, es como si sólo le hubiese nacido 25.000 niños, es decir, no ha reportado el 65 % de los niños. Esto por qué es grave, porque al no reportarnos esos niños, ellos saben que nos aumenta la tasa (de desnutrición), no es que haya aumentado la tasa de desnutrición”, fueron sus palabras.

Tras su declaración, Sura afirmó mediante comunicado que desde el 2020 y hasta lo que va corrido del 2022, han “tenido un total de 27.450 nacimientos en Medellín, cifras que han sido reportadas oportunamente por las diferentes prestadoras a las entidades gubernamentales. En 2020, fueron 9.910 partos, en 2021 otros 9.303, y en lo que va de 2022 la entidad ha tenido 8.237 nacimientos de niños con residencia en la ciudad””.

Este rifirrafe (que no es menor; es mayor), me lleva a recordar a Harry S. Truman, el trigésimo tercer presidente de los Estados Unidos de América, y su célebre doctrina dentro del Partido Demócrata, resumido en el consejo que daba a sus segundos, justamente denominado la doctrina Truman: “si no puedes convencer, ¡confunda!”.

Puntada final: La más reciente encuesta Invamer, demuestra que se acabaron la efervescencia y la luna de miel de Petro presidente. La desaprobación a su manera de gobernar subió 20 puntos y, lo más delicado, la medición del mes de octubre también mostró que el 64% de los colombianos considera que las cosas, en los dos meses del mandato del “cambio”, van “empeorando”.

Mientras esto ocurre, el dólar amenaza a treparse a los 5 mil pesos, con el desastre inflacionario que ello conlleva, y el descalabro que ello significa para los pobres de Colombia, para la clase media, para Raimundo y todo el mundo, incluyendo a Francia Márquez que parece ser la única que está viviendo sabroso, según sus mantas de pluma de ganso, el tipo de televisores que usa y las millonarias fiestas que hace, según denuncias recientes que leo en la prensa capitalina.

Y como “toda situación por mala que sea es susceptible de empeorar”, según decía mi santa abuela Ana María, la cosa no pinta nada bien. Así nos lo está cantando la coyuntura inflacionaria internacional, la guerra de Ucrania, los errores graves en el manejo de la política energética interna, la fuga de capitales, la reforma tributaria que golpea a los más pobres en tanto encarece todos los productos de la canasta básica, la pérdida interna y externa de la confianza inversionista, los ministros deslenguados que madrugan a los medios a decir barbaridades y a contradecirse unos a otros, y un ministro de hacienda cansado y en sospecha de ser el “enemigo oculto”, que denuncio a manera de acertijo el presidente hijo de Ciénaga de Oro.

Para echarle gasolina al asunto, en vez de talco para apagar el incendio, quieren hacer que la primera línea salga de las cárceles y con empleo asegurado como facilitadores de paz. ¿Qué mensaje se le está mandando a la juventud? La justicia al revés.

¡La cosa no está buena!