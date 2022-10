[Video] Niños mendigando en Medellín: la mayoría son indígenas y extranjeros

in

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá indicó que realiza en Medellín acciones para intervenir ante la mendicidad de niños, niñas y adolescentes.

La Institución explicó que la mayoría de los niños que salen a las calles a pedir son indígenas y extranjeros.

«Para esta estrategia se tienen dos funcionarias de la Policía Nacional que son de las comunidades indígenas las cuales nos ayudan a la interlocución con estas comunidades para salvaguardar la integridad de estos niños que se encuentran en ese estado de vulnerabilidad», indicó el mayor Gonzalo Miranda, Jefe de la Seccional de Protección y Servicios especiales.

El Mayor dijo además que identificados cinco puntos dentro de la ciudad donde más se concentras los menores a pedir limosnas: El Poblado, La Candelaria, Laureles, Aranjuez, Castilla.

Este año, la Policía ha captando cerca de 86 niños que se les han restituido sus derechos, dentro de la última semana han visto 26 menores quienes la mayoría son de nacionalidad extranjera.

«Se recomienda a toda la ciudadanía no apoyar este tipo de practicas ya que conlleva a la vulnerabilidad de estos niños; por favor no a la mendicidad y no apoyar este tipo de actividades que son de mala influencia para nuestros menores», enfatizó el mayor.



