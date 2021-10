Seis Niños de Medellín fueron premiados en un concurso de Movilidad Sostenible

En Medellín se realizó la sexta edición del concurso de Cuento Ilustrado Infantil de Movilidad Sostenible, certamen que reconoció el ingenio de seis niños y niñas, quienes, a través de su imaginación, contribuyen con una ciudad más sostenible y amigable con el medio ambiente.

Los niños presentaron 75 cuentos

“Ver a los niños hablando de la importancia de la bicicleta, no solamente por la salud, sino también por las condiciones ambientales que trae a la ciudad, diciendo que el negocio no es la compra del vehículo particular, sino utilizar el transporte público y soñar con una ciudad que se mueva de manera sostenible para bajar al centro caminando, en vehículo de transporte público, creo que son los mensajes más importantes que nos deja este cuento. La ciudad tiene que seguir avanzando en estas iniciativas de la Medellín Futuro que soñamos”, expresó el secretario (e) de Movilidad, Víctor Hugo Piedrahíta.

Fueron en total 75 obras fueron postuladas a esta sexta edición del evento y los premiados obtuvieron bicicletas y kits pedagógicos.

Este concurso, además, ofreció talleres de escritura, lectura y dibujo a niños y niñas de instituciones educativas de Manrique, San Javier y Pablo VI, entre ellos de comunidades indígenas e inquilinatos. Estos últimos recibieron 40 kits de promoción de la lectura y la escritura. A los participantes se les ofrecieron encuentros pedagógicos para encontrar alternativas de movilidad sostenible.

Dato: Los cuentos escogidos estarán disponibles en www.medellin.gov.co/cultura, en una versión narrada por sus autores. También serán proyectados en estaciones del Metro.

La cultura ciudadana está presente en la creatividad de los más pequeños.

Reconocimos los ganadores del Concurso de Cuento Ilustrado Infantil de Movilidad Sostenible. Historias creadas por niños entre los 6 y 11 años que nos proyectan como #Ecociudad 🍃🚲♻️.#NosMueveLaCultura pic.twitter.com/LhC9wB5Qyt — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 25, 2021

