Tomás tiene 10 años de edad y lucha una batalla más grande que él; pero el cáncer y el doloroso tratamiento no le ha quitado su inocencia de niño, sus sueños y la alegría que transmite.

Sentado al lado del piloto, Tomás hablo de lo emocionado que estaba por cumplir el sueño de volar por primera vez, dijo que sentía maripositas pero que a pesar del susto estaba muy contento.

Al preguntarle sobre su enfermedad valientemente Tomás respondió, «yo creo que no me vas a entender como se llama la enfermedad, pero yo ya me alivié gracias a Dios y sigo en revisiones también (el proceso ha sido) duro también, me ha dolido, a veces me da ganas de llorar porque me ha dolido tanto que (…) pero ya me salvé. ya logré una experiencia de vida».

Cuatro niños cumplieron su sueños de volar

Las palabras de Tomás también reflejan la emoción en los ojitos de felicidad que momentos antes del despegue tenían Saray, de 9 años; Taliana, de 8; y Johan Sebastián, de 11 años.

Los niños llegaron juntos llegaron a las instalaciones del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, allí, fueron recibidos como lo que son, valientes guerreros, pues, uniformados del Batallón de Infantería N. 32 de la Cuarta Brigada del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Alianza Compromiso de Corazón, se desplegaron a lo largo del pasillo del terminal aérea les hicieron una calle de honor y, entre aplausos y sonrisas, y los acompañaron a embarcar.

Un avión Cessna C 206, para 6 ocupantes, los esperaba en la pista. Custodiados por los uniformados subieron a la aeronave y emprendieron vuelo. Recorrieron varios municipios de Antioquia, entre ellos Guatapé, donde pudieron visualizar la Piedra del Peñol por todo lo alto.

Media hora duró este sueño cumplido, pero ahí no terminó la travesía. Varios helicópteros militares los esperaban en tierra, en el Batallón de Ingenieros N.4. Allí interactuaron con las aeronaves, compartieron con los uniformados y cerraron con broche de oro su cita anhelada.

De la mano del Teniente Coronel Jhonny Bustos, Comandante del Batallón de Infantería N.32 de la Cuarta Brigada, recibieron una hermoso detalle como símbolo de tan importante día. «Hoy hemos querido traer a estos niños tan valiosos y le queríamos cumplir un sueño que era el que pudieran volar, que conocieran las instituciones que nosotros también tenemos corazón y queremos demasiado a los niños», enfatizó el oficial.

