Resumen: Dos menores de 3 y 6 años fueron rescatados de una vivienda en Ciudad Bolívar tras denuncias de vecinos por abandono infantil. Así fue el operativo.

Rescataron a dos niños abandonados y encerrados en una casa en Ciudad Bolívar, Bogotá

Un caso de abandono infantil encendió las alarmas de los vecinos del barrio Villa de los Alpes en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. Los fuertes gritos y llantos que se escuchaban desde una vivienda hicieron que los residentes sospecharan que algo no estaba bien y, preocupados, alertaran a las autoridades.

Al llegar al sitio, uniformados de la Policía Metropolitana encontraron a dos niños, de 3 y 6 años, presuntamente solos y sin supervisión dentro del inmueble.

Según el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la seccional de Protección y Servicios Especiales, los menores parecían estar encerrados y en condiciones que indicaban posible abandono infantil.

Lea también: Medellín tendrá el estadio que se merece, así será el nuevo Atanasio Girardot

“Una vez se llega a la zona de atención, se nota que se encuentran estos dos menores al parecer en un estado de abandono, situación que generó de inmediato la coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia y los Bomberos para lograr el rescate de los mismos”, detalló el oficial.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Para ingresar a la casa, los Bomberos y la Policía tuvieron que remover una reja, con la autorización de la propietaria del lugar. Tras ser rescatados, los niños fueron trasladados bajo la custodia de la autoridad encargada de velar por su protección y restablecimiento de derechos.

Las autoridades recordaron que dejar a un menor solo es un delito grave que puede acarrear hasta nueve años de cárcel. Además, hicieron un llamado contundente a los padres y cuidadores para que garanticen la seguridad y bienestar de los menores a su cargo, sin excusas.

Más noticias de Bogotá