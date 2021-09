VIDEO: «Esto es negligencia»: Niño se vuelve viral tras reclamarle a su papá por no darle un hermano

Un pequeño niño se volvió viral en redes sociales, por cuenta de un particular reclamo que le hizo a su papá tras enterarse que que no le dará un hermano.

En las imágenes se aprecia cómo el pequeño llamado Valentín, le reclama a su padre por no querer darle un hermano con quien jugar, o a quien echarle la culpa por las travesuras. «Hoy es un día muy triste en la vida de Valentín Miere. Hoy es el día del hermano», inició diciendo el niño.

Luego, el menor indicó en el video que se padre se niega a darle un hermano, por lo que crecerá como una persona «inestable».

«Como sabrán el supuesto progenitor ha decidido no tener más hijos después de mí. Perdón, ya no puedo seguir. Ya está, ya está, me recuperé. ¿Por qué no querés tener más hijos?», dice, a lo que su padre responde: «Porque soy una persona responsable». El menor continúa diciendo: «Esto que estás haciendo acá es negligencia, voy a ser emocionalmente inestable».

El video se hizo viral gracias a la espontaneidad del niño para dar sus argumentos, y la buena actuación que desempeña junto a su padre.

Así le reclama el niño a su papá

VIDEO: ¡Se metió con el equivocado! Intentó agredir a joven campeón de artes marciales y terminó huyendo https://t.co/S6yoa57TC4 — Minuto30.com (@minuto30com) September 18, 2021

Para leer más noticias de Entretenimiento, haga clic Aquí