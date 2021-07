EN VIDEO: “Yo soy la mamá y no lo estoy vendiendo”, madre del niño venezolano en ‘La voz kids’

Jackson Barreto, el pequeño venezolano que se está robando los corazones de los colombianos con su talento en el programa ‘La voz kids’, tiene una dura historia a su corta edad.

En el mismo programa el pequeño Jackson y una mujer, a quien describió como su “madrina”, contaron su dura historia, tras emigrar del vecino país.

Según narraron en la audición para la ‘La voz kids’, el pequeño viajó a Colombia en compañía de “su padre” y cantaba en las calles de Arauca. Allí, fue que su “madrina” lo conoció y tras brindarle algunas ayudas como comida y ropa, decidió hacerse cargo de él.

Así mismo, en medio del programa, la mujer aseguró que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), le entregó la custodia temporal del niño venezolano, a quien tiene en buenas condiciones y a quien le brinda mucho amor, según dijo el mismo pequeño en el programa.

La mamá biológica del niño venezolano dice que se lo devuelvan

Luego que Colombia entera conociera la historia del niño, se conoció una entrevista desde Venezuela de una mujer que se identificó como Reina Isabel, quien asegura ser la madre biológica del niño.

La madre del pequeño venezolano narró para el medio El Pitazo, que Jackson viajó a Colombia en compañía de su padrastro y presuntamente, ese viaje solo iba a durar 15 días. Sin embargo, la mujer recoge que su pareja nunca regresó al pequeño y perdió todo contacto con él.

Según aseguró esta mujer, el sujeto se aprovechaba del talento del pequeño y lo ponía a cantar en las calles para conseguir dinero. Narró que gracias a unos videos que vio del niño en redes sociales, donde estaba cantando en las calles de Arauca, supo que el pequeño se encontraba con vida y supo su ubicación.

Así mismo, dijo en la entrevista para el medio ya citado que tras saber dónde estaba, viajó a Colombia para buscarlo y lo encontró con la comerciante y lo último que supo del padrastro es que estaba en la cárcel.

“Me fui hasta allá con la niña [Lismary] a buscar a mi hijo. Cuando llegué ya estaba con esa señora [Esther Molina], que en un principio me lo negaba, me decía que Jackson no estaba con ella, hasta que tuve que buscar a los de Bienestar [funcionarios colombianos] para poder verlo. Tuve una fuerte discusión con ella”, contó.

Reina Isabel indicó que tuvo que regresar a Venezuela porque su hija mayor, Lismary, de 14 años, tiene un grave problema de salud que la tiene hospitalizada en su país. Pero que no se llevó a su hijo con ella y luego no volvió a saber más de él hasta que lo vio en televisión.

La madre del niño agradece que Jackson haya recibido ayuda de la señora Esther Molina, pero reafirma que quiere tener a su hijo con ella, porque aunque le han pedido que firme “unos papeles” y entregue la partida de nacimiento, ella se ha negado. “Ella me dijo que si quería fuese a buscar plata, pero yo le dije que no estaba vendiendo a mi hijo. Es una historia fuerte, estoy esperando salir de esto porque yo quiero rescatar a mi hijo”, relató la madre de Jackson

La madre afirmó que ella desea tener a su hijo de vuelta junto a ella, a pesar de que reconoció que el menor la rechazó en una época.

“Él me ignoraba, me decía que yo no era la mamá y en estos momentos él me habla pero por teléfono, pero yo quiero tener a mi hijo conmigo. Yo tengo todos los documentos de él, a esa señora no le he dado ningún documento de mi hijo. Ahora ella quiere agarrarlo para ella, quiere que yo le firme un papel”, contó.

La entrevista que dio la mujer desde Venezuela:

En redes sociales circulan imágenes del pequeño venezolano cuando cantaba en las calle:



El niño venezolano que vivió en las calles y ahora triunfa en La Voz Kid Colombia @jacksonbarreto_oficial es oriundo del estado Lara, emigró a Colombia y cantaba en las calles de Arauca. pic.twitter.com/RUgDypz5nB — Sandra 🇺🇸🇻🇪 (@radical_siempre) July 24, 2021

