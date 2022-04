El vídeo de Cristiano Ronaldo tirando el celular de un niño al piso tras la derrota del Manchester United, se ha vuelto viral y hasta el momento, es una situación que al parecer no tendrá solución.

El jugador a través de sus redes sociales se disculpó con el menor y le hizo una invitación: que asistiera a un partido en Old Trafford.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford, como muestra de juego limpio y deportividad», escribió CR7.

No obstante, para Jake Harding, un niño de 14 años que es autista, estas excusas no han sido suficientes. Según la madre del niño, este no piensa aceptar las disculpas al futbolista y peor aún, lo compararon con una persona que da golpes en la calle y no tienen por qué aceptar una invitación a cenar con esta.

¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle”, manifestó la mujer a Sky News.

A parte de eso y lo menos esperado: indicó que el menor no tiene ganas de conocer a Cristiano Ronaldo.

“Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto. Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento. No son mis palabras, son de mi hijo. Él se vio más afectado que yo con la situación y decidió que no quiere ir a Manchester y no quiere conocer a Ronaldo».

Aquí le mostramos el vídeo en el que Cristiano Ronaldo tiró al suelo el celular del menor: