Video: ¡Como tiene que ser! Niño hincha de Nacional le ‘cantó la tabla’ a los jugadores por perder contra Cali

La eliminación de Atlético Nacional en la liga, a falta de de dos fechas en los cuadrangulares, dejó un sinsabor en la hinchada, que ya lleva 8 torneos viendo caer al equipo, y así lo demostró un niño, que ahora es la fiel representación de lo que sienten muchas personas, cansadas del mal rendimiento.

En redes sociales se viralizó el video del niño, quien dice que le envía «un mensaje para el Club Atlético Nacional», pero después del primer partido ante Deportivo Cali, que se perdió 3-1 en condición de visitante el pasado fin de semana.

«Este es el balón con el que juego, no es un balón profesional. Estos no son unos guayos profesionales, no juego en una cancha profesional, pero créanme que cuando juego, lo hago con ganas, con verraquera, con amor y con pasión, porque esto es lo que me inspira», inició el hincha, demostrando que aunque no cuenta con los insumos que tienen los futbolistas, la ‘mete toda’.

Niño hincha de Nacional, enojado por perder con Cali

El niño también aseguró que hay derrotas que le generaron tristeza, pero la de Cali lo enojó: «A mi me dio tristeza cuando perdimos contra el Kashima, me dio tristeza cuando perdimos la final contra Tolima, pero ayer (sábado) no me dio tristeza cuando perdimos contra Cali, me dio rabia, porque como es posible que con 10 jugadores no le hayamos podido ganar al Cali. Con la millonada que ganan los jugadores de Atlético Nacional y que no hayan podido ganar, con 10 jugadores, es una cosa increíble».

«Yo soy corto de estatura, pero créanme que empujo, peleo, salto, cabeceo, no doy un balón por perdido», finalizó el niño, que representa a los hinchas de Nacional, indignados por el bajo rendimiento.

🎙️ | #RuedaDePrensaVerdolaga | Sebastián Gómez: "Quiero pedir disculpas a toda la hinchada. Asumo toda la responsabilidad junto con mis compañeros de este resultado". — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 9, 2021