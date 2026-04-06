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    Niño de 13 años atacado a machete por no querer jugar fútbol con otros menores en el nororiente de Medellín

    Habitantes del barrio El Compromiso piden apoyo y que se realicen jornadas de sensibilización con los jóvenes.

    Publicado por: SoloDuque

    Cae hombre que decapitó a un perro con machete en Amagá, Antioquia
    Foto de archivo.
    Niño de 13 años atacado a machete por no querer jugar fútbol con otros menores en el nororiente de Medellín

    Resumen: El hecho ha generado consternación entre los vecinos, no solo por la gravedad del arma utilizada, sino porque los presuntos agresores serían también menores de edad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que debía ser una mañana de recreación terminó en una emergencia médica para un menor de edad en la Comuna 1 (Popular). Hacia las primeras horas de este lunes, 6 de abril, un adolescente de 13 años resultó herido tras un altercado en la placa deportiva del barrio El Compromiso, nororiente de Medellín.

    El hecho ha generado consternación entre los vecinos, no solo por la gravedad del arma utilizada, sino porque los presuntos agresores serían también menores de edad.

    De acuerdo con versiones extraoficiales y relatos de testigos en la zona, el joven se encontraba jugando un partido de fútbol cuando fue abordado por otro grupo de menores. Estos le habrían solicitado permiso para ingresar a la cancha y jugar, a lo que el adolescente se negó.

    Ante la respuesta negativa, uno de los jóvenes presentes reaccionó de forma violenta, desenfundó un machete y atacó al menor, propinándole heridas en su cuerpo antes de huir del lugar.

    Estado de salud y traslado médico

    La atención del menor requirió un despliegue asistencial por varios puntos de la ciudad:

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    Primeros Auxilios: Fue trasladado inicialmente a un centro hospitalario del nororiente de la ciudad para estabilización primaria.

    Remisión: Debido a la naturaleza de las heridas, fue remitido posteriormente a una entidad hospitalaria de mayor complejidad en el noroccidente de Medellín.

    Parte Médico: Afortunadamente, los especialistas informaron que las heridas no comprometen su vida. Tras realizarle las suturas correspondientes y descartar daños en tendones o nervios, el menor será dado de alta en las próximas horas.

    Habitantes del barrio El Compromiso piden apoyo y que se realicen jornadas de sensibilización con los jóvenes.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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