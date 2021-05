Un bebé de tres años murió en la tarde del pasado jueves luego de que soltara la mano de su madre en medio de una concurrida calle en Argentina. El conductor luego de que atropellara al pequeño emprendió la huida.

El incidente se produjo en la calle Nicolás Avellaneda cuando el menor cruzaba la calle junto a su madre, pero el pequeño le soltó la mano a su progenitora cuando cruzaba la calle y fue cuando fue atropellado por un carro que iba a toda velocidad.

Aunque los vecinos ayudaron a reanimar el niño, fue trasladado inmediatamente a un hospital de Buenos Aires, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Medios locales hablaron con la madre del pequeño, quien contó cómo sucedió el trágico suceso: “yo agarré a mi hijo nomás, no vi nada. yo solo vi el auto venir, él me suelta la mano y se cruza, fue un segundo. El auto venia a toda velocidad por eso yo lo quiero agarrar y él se me escapa. No llegué a agarrarlo”, relató entre lágrimas Emilia.

Así fue el momento en el que un conductor atropelló y mató al niño:

