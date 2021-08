¡Qué dolor! Niño afgano murió pisoteado en medio de una estampida en el aeropuerto de Kabul

Un niño afgano, junto a otras seis personas, fallecieron en medio de una estampida en el aeropuerto de Kabul, luego de que intentaran salir del país tras la toma forzosa del poder por parte de los talibanes, así lo informó este domingo el Ministerio británico de Defensa.

«Nuestros pensamientos están con las familias de los siete civiles afganos que tristemente han muerto entre la multitud en Kabul. Las condiciones sobre el terreno siguen siendo de extremo desafío», señaló un portavoz de Defensa en un comunicado.

Además, añadió que los británicos hacen «todo lo posible» por gestionar la situación de la «manera más segura posible».

Asimismo, el diario DailyMail, recogió el testimonio de un testigos de los hechos, quien aseguró que vio morir a por lo menos 15 personas -entre ellos varios niños- en medio del caos que se registra en el aeropuerto.

«Por favor, sáquenos de aquí. La situación es terrible, estamos atrapados en el infierno», dijo el afgano que lucha por escapar del régimen de los talibanes.

#US military is shooting in the air at #Kabul airport. stampede can be seen in the video. According to British Military 7 People have died in stampede #KabulAiport #Afghanistan #Talibans #Kabul pic.twitter.com/0sl466VYei

— Prateek Pratap (@PrateekPratap5) August 22, 2021