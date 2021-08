VIDEO: ¡Desgarrador! Afganos entregan a sus hijos a soldados de EE.UU. para que los saquen del país

Unas desgarradoras imágenes le están dando la vuelta al mundo, donde se aprecia a ciudadanos afganos entregar a sus hijos a soldados estadounidenses, en medio de el caos que se vive en el país tras la toma del poder por parte de los talibanes.

Las imágenes, que fueron compartidas por los soldados estadounidenses, se aprecia a una gran cantidad de personas con sus hijos en brazos, a la espera de que los uniformados, quienes se encuentran en en el muro perimetral, protegiendo el aeropuerto de la capital afgana, los reciban.

Uno de los momentos más tristes, es cuando un padre le pasa a su bebé a uno de los soldados, quienes lo cogen de un brazo y se lo llevan.

«Un padre les pidió a los marines que cuidaran al bebé porque el bebé estaba enfermo», dijo en conferencia de prensa el viernes el portavoz del Pentágono, John Kirby, y añadió que fue un «acto de compasión».

«El infante de Marina que se ve estirando su brazo lo llevó a un hospital noruego que está en el aeropuerto. Ellos trataron al niño y lo devolvieron a su padre», dijo.

Por su parte, Biden admitió el viernes que esta operación de evacuación masiva fue «una de las más difíciles de la historia» de su país y que no podía garantizar «su resultado final».

.@USMC Marines from the 24th Marine Expeditionary Unit and @USNavy Corpsmen with @spmagtf_cr_cc provide fresh water to children at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. #HKIA pic.twitter.com/44Drj1I5rL

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 20, 2021