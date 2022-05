Niño de 6 años sufrió quemaduras de tercer grado tras ataque de bullying

Un niño de seis años sufrió quemaduras de tercer grado tras ataque de bullying, al parecer su vecino le lanzó una pelota de tenis empapada en gasolina y prendida en fuego en Connecticut, Estados Unidos.

El niño identificado como Dominick Krankall, se recupera de las graves quemaduras que recibió aunque no quiere regresar a su casa por temor al ‘bulling’, han detallado medios locales.

Fotos desgarradoras muestran al pequeño cubierto de quemaduras y vendajes en el hospital tras el horrible ataque.

De acuerdo con los expertos, la mayor parte del cuerpo de Dominick ahora está hinchado y vendado después de que sufriera quemaduras de segundo y tercer grado en la cara y las piernas.

Heartbreaking pics 💔 6yr old Dominick Krankall from Bridgeport, CT suffered 2nd & 3rd degree burns after his family says an 8 year old bully lit him on fire by pouring gasoline on a tennis ball & throwing it at his face – police investigating, no one facing charges @NBCNewYork pic.twitter.com/gz8lb8Qw8S

— Anjali Hemphill (@AnjaliHemphill) April 27, 2022