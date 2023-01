[VIDEO] ¡Qué tragedia! Niño de cuatro añitos murió en Medellín al caerle un pedazo de pared encima

in

Un pequeñito de apenas 4 años de edad murió en las últimas horas en Medellín.

Los hechos se registraron sobre las 4:00 p.m, del lunes, 16 de enero, en el barrio Olaya Herrera.

De acuerdo con versiones, la tragedia se originó cuando el pequeño iba a ingresar a su casa bajo el cuidado de un niñera, para ello debían subir unas escalas; aseguran que en un momento la mujer se adelantó para abrir la puerta de la vivienda y es cuando varios ladrillos caen sobre el niño que aún subía.

El menor fue auxiliado por vecinos y trasladado a un centro médico donde confirmaron su muerte.

Momentos después los padres del niño llegaron a casa y se encontraron con la tragedia.

Sobre los hechos, uno de los vecinos narró, «en el momentico no estaba aquí, estaba por allá arriba y cuando vine vi el gentío por aquí (…) lo que comenta todo el mundo es que al niño le cayó un pedazo de viga. Yo no sabía nada me di cuenta cuando vi el poco de gente».

Dato: Cuentan que la pared que cayó es la que limita la terraza con las escalas que están al lado de la casa donde vivía el niño.



Fotos: Minuto30

