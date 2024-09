Niño de 14 años habría sido apuñalado en el colegio y lo tuvieron que entubar para salvarle la vida

Hace pocas horas se conoció que en una clínica se encuentra un menor de 14 años, quien presuntamente habría sido apuñalado dentro de un colegio en Bogotá, y lo tuvieron que entubar para salvarle la vida.

Según el reporte de algunos medios de la capital del país, los hechos habrían ocurrido en un colegio de la localidad de Fontibón. Al parecer se desató una riña entre dos estudiantes, y uno de ellos apuñaló al otro, aunque se desconoce si lo hizo con unas tijeras o si tenía un arma cortopunzante en su poder.

Sobre este caso un tío de la víctima habló en una reconocida emisora, y dio un parte de tranquilidad: «Gracias a Dios en las primeras horas de la mañana le retiraron los tubos para ver si reaccionaba, mi sobrino ya abrió los ojos pero no habla. En estos momentos mi hermana que es discapacitada le toca esperar la orden del TAC, porque no se explica que no hable».

Al parecer los hechos ocurrieron en un colegio del Distrito, y las autoridades están realizando las investigaciones pertinentes.