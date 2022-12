Ningún invitado fue a su fiesta de 15, pero una publicación bastó para armar tremenda parranda

in

Una joven mexicana es la protagonista de una triste historia que conmovió las redes sociales, pero que terminó haciéndola muy popular.

Lisa Nayeli, invitó a sus amigos y familiares a celebrar junto a ella la fiesta más anhelada que tiene toda mujer; sus quince años. Pero, sin saber los motivos, sus invitados no pudieron asistir y la dejaron con los crespos hechos y el corazón partido.

En las invitaciones se mencionaba que la hora de llegada al evento era a las 4:00 pm. Claramente alquilaron un salón que fue decorado con mucho esfuerzo y dedicación por los padres de la menor en Veracruz, México.

Al ver que pasaba el tiempo una familiar de la anfitriona se le ocurrió publicar en redes sociales exponiendo lo que les había sucedido, para ver si podría salvar esta anhelada celebración.

“¿Quién jala a unos XV años? Dejaron solita a la quinceañera, no vinieron sus invitados, le cancelaron (…) Ella es Lisa, una quinceañera que, como todas las señoritas, estaba tan ilusionada con su fiesta, pero, lamentablemente, las personas que invitó no pudieron asistir y no sabemos las razones. Este es un día muy especial para ella”, escribió

Ante este llamado, varios vecinos y personas cercanas que no estaban invitadas comenzaron a llegar para animar la fiesta. Pero además, varias personas desconocidas que vieron la publicación en Facebook, se solidarizaron y terminaron llenado el salón más de lo que tenían pensando. Logrando tener una fiesta enorme, que seguro nunca olvidará.