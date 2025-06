“Ningún equipo nos superó en cuadrangulares”: Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional

Resumen: A pesar de la eliminación de Atlético Nacional de la Liga BetPlay, el técnico Javier Gandolfi ha manifestado firmemente su intención de no renunciar, argumentando que su contrato es por dos años y no por objetivos específicos. Aunque reconoce la alta exigencia del club donde incluso un empate se siente como derrota, Gandolfi considera que la eliminación no es motivo suficiente para su partida. El estratega cree que, a pesar de la falta de goles en los cuadrangulares, el equipo mostró un buen juego y afirmó que "ningún equipo nos superó", atribuyendo la eliminación a la falta de mejores decisiones en la parte final del campo. Ante la presión de la hinchada, Gandolfi expresó que entiende su frustración, pero destacó la necesidad de mantener el equilibrio emocional en un proceso que considera aún corto. Hasta el momento, Atlético Nacional no ha emitido un comunicado oficial sobre la continuidad del entrenador.