Niña se perdió por Picacho y su familia la busca

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- La perrita que responde al nombre de “niña” se extravió en el barrio El Picacho, noroccidente de Medellín, el domingo 1 de febrero.

    La perrita fue vista por última vez cerca a la cancha de los lotes.

    Si la encontró, la ha visto o sabe de su paradero comuníquese al whatsapp 300 4558739.

    La familia está muy angustiada, sin saber nada de la mascota.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


