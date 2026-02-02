Niña se perdió por Picacho y su familia la busca

Resumen: La perrita fue vista por última vez cerca a la cancha de los lotes. Si la encontró, la ha visto o sabe de su paradero comuníquese
Minuto30.com .- La perrita que responde al nombre de “niña” se extravió en el barrio El Picacho, noroccidente de Medellín, el domingo 1 de febrero.
La perrita fue vista por última vez cerca a la cancha de los lotes.
Si la encontró, la ha visto o sabe de su paradero comuníquese al whatsapp 300 4558739.
La familia está muy angustiada, sin saber nada de la mascota.
