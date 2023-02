[VIDEO] Niña de 9 años recibe brutal golpiza en un bus escolar

De acuerdo con las autoridades, la víctima de la agresión es una niña de 9 años y su victimario es un adolescente de octavo grado.

Hay conmoción en Florida por un nuevo caso de acoso y bullying, en el más reciente caso que se ha viralizado, la pequeña y sus dos hermanos tenían solo tres semanas de haber iniciado el año escolar en esta localidad del estado.

Según relató la madre a medios locales, ya había reportado que los niños sufrían bullying. Sin embargo, en la escuela le recalcaron que todo estaba bajo control.

“Estaba en la calle cuando me mostraron el video y me caí de rodillas, no lo pude ver. Me llama una amiga que estaba en el bus y me dice “tu niña no está bien, tienes que llamar a la policía”. Ella se está quejando de mucho dolor de cabeza y del cuello, tiene moretones en el hombro, en la espalda y en las manos”, expresó a la prensa local.

Las autoridades de la escuela señalaron que están investigando el caso, y que el estudiante responsable de la agresión a la menor ha sido detenido y se le impondrán los cargos correspondientes.

