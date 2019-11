Niña que habría sobrevivido al bombardeo del Caguán, al parecer, fue rescatada y se le escapó al ICBF

Una adolescente de 16 años de edad habría sobrevivido al bombardeo del Caquetá y habría sido hallada por las autoridades varios días después, sin embargo, aunque habría sido rescatada, la menor de edad huyó.

El medio Semana reveló que según información de las autoridades locales, casi dos meses después del ataque al campamento de alias ‘Gildardo Cucho’, el pasado 20 de octubre hombres del ejército habría hallado a una menor de edad que, al parecer, habría sobrevivido a los hechos.

Según detallaron, la menor de edad fue abordada por hombres de la fuerza pública cuando se movilizaba con tres sujetos a bordo de dos motocicletas por una carretera de la vereda El Edén del Tigre, en La Macarena, recogió el medio citado.

Esta adolescente de 16 años de edad tenía amputado uno de sus brazos y una herida que aparentemente no había sido atendida en un centro médico. Cuando los interrogaron sobre qué hacía ella en el sector con los sujetos, ninguno estableció un parentesco con la adolescente por lo que fue rescatada por las autoridades para restablecer sus derechos.

La menor de edad habría sido trasladada a un centro médico donde le atendieron la herida, y le preguntaron cómo terminó sin un brazo, narrando que supuestamente, se trató de un accidente a bordo de una moto: “La moto se fue a una cuneta y quedó un poquito alzada la llanta, quedo acelerada y la cadena me quedó sobre el brazo y lo mochó de una vez todo y lo volvió nada. Solo recuerdo que me dolía muchísimo, me aplicaron droga, suero, sangre y curaciones”, narró la joven para los médicos y las autoridades que la atendieron según cita el medio Semana.

Pese a la versión del accidente entregado por la menor, las autoridades establecieron que todo parecía indicar que la joven había sobrevivido al bombardeo. Además, indicaron que la menor de edad manifiesta un evidente temor para hablar con las autoridades y entregar detalles de su supuesto accidente, así como un temor a lo que pasara con ella al salir del centro médico.

Tras ser atendida la menor de edad habría sido dejada a disposición de la Comisaría de Familia quien la trasladó a un hogar del ICBF donde la adolescente habría estado cerca de 45 minutos, para luego darse a la fuga. Desde entonces no sabe nada del paradero de la joven.