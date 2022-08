Grabaron a una ‘cuidadora’ del ICBF maltratando sin piedad a una pequeñita

in

En redes sociales circula un video en el que se observa como una mujer trata bruscamente a una niña. El video es una clara evidencia de maltrato físico y psicológico.

En la grabación se observa como la mujer no solo grita a la niña, sino que la zarandea y hasta la tira al piso.

Se alcanza a escuchar que la mujer le dice a la niña, «me fastidió oírla gritar»; la niña la llama abusiva y le dice «la comida es fea no me gusta».

En ese momento la niña comienza a gritar, momentos después ella le dice, «usted no me tira ‘culicagada’ atrevida», y le tuerce el brazo. Se escuchan gritos más fuertes y llanto, acto seguido la supuesta cuidadora la empuja y la niña termina en el piso.

Ante estos hechos, Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF -, se pronunció y rechazó contundentemente el hecho y dijo, «en el marco de la obligación que tenemos como ICBF y de proteger a la niñez, todas las medidas fueron tomadas».

La funcionaria contó además que ya el caso fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y que se decidió despedir a los implicados, «el personal que estaba generando vulneraciones evidentes a los niños y niñas fueron retirados de sus cargos», precisó.

«Aquí ponemos a la niñez en el centro y estos actos claramente, se condenan, se castigan y se persiguen», concluyó Arbeláez.

El caso que ha sido totalmente repudiado en redes sociales sucedió en Bogotá.

Los actos de violencia hacia n/os y adolescentes son repudiables.Con respecto al caso que circula en redes sociales

1. Se denunció en la @FiscaliaCol

2. El personal implicado salió de su cargo

3. El proceso sancionatorio está en curso

Se debe poner a la niñez en el centro pic.twitter.com/KiZyLwA2Z7 — Bienestar Familiar (@ICBFColombia) August 3, 2022

