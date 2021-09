Niña llora porque piensa que su mamá es un alien

En redes sociales se ha viralizado un video que deja ver a una niña llorar al pensar que su mamá es un alien en Texas, Estados Unidos.

En la grabación sale la pequeña Nala-Joye llorando porque pensaba que su mamá era una extraterrestre. Su madre explicó que la niña de 5 años acababa de ver «Men In Black», donde los extraterrestres visitaban la Tierra llevando papeles como pasaportes.

Al ver la fotografía del pasaporte le preguntó a su mamá si eso significada que ella era un extraterrestre. La mujer le respondió que sí, pero que debía guardar el secreto, por lo que la niña rompió en llanto.

“Sí, pero es un secreto, no se lo puedes decir a nadie”, respondió Kira, madre de la pequeña, tratando de mantener la risa, sin saber que su hija creería que eso era cierto. Entre lágrimas, la niña acusó a su madre de ser una extraterrestre.

El video ha acumulado más de 1.5 millones de visitas en Twitter. Por lo que el guionista de la primera película de ‘Men In Black’, Ed Solomon, respondió al tweet diciendo: «My Bad. Pido disculpas :)».

My daughter found my passport today & she thought it was paperwork to show I’m an alien 👽😂. Shoulda never let her watch MIB pic.twitter.com/blvBAHX2Zn

— Kira J (@IamKiraJ) September 20, 2021