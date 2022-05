Niña de 3 años falleció tras su madre llevarla a un exorcismo por supuestos comportamientos

in

«Para sacarle el demonio», así denominaron la acción tan cruel de llevar a un niña de tan solo tres años de edad a un supuesto ritual de exorcismo, en el que trataban «comportamientos anormales».

Su abuelo, quien, supuestamente realizó el exorcismo en una iglesia en San José, California, describió el ritual como un intento de «liberar» a la niña pequeña de los malos espíritus, informó el diario Mercury News.

El abuelo y el tío de la menor están acusados de sujetar a la niña hacia abajo, lo que pudo causar su muerte por asfixia, pero no han sido imputados. La madre de la menor fue arrestada y acusada de delito grave de agresión con resultado su muerte, días después de que ocurriera el presunto exorcismo.

Niña de 3 años falleció luego de hacerle un exorcismo.

La mujer era youtuber y días antes de ser arrestada, le dijo a los seguidores de su canal en YouTube.

«Podría sentarme aquí y ser negativa… estar triste por toda la situación por la que falleció. Pero es como, no tiene sentido porque es lo que es. Son muchas las razones por las que Dios se la llevó. ¿Y si le hubiera pasado algo, si hubiera tenido una enfermedad? Es lo que es. Tengo que ser positiva acerca de la situación. Ya sabes, como si al menos ella no estuviera sufriendo. Por eso estoy agradecida, que ella no va a crecer en ese mundo, como en ese mundo en el que vivimos», dijo Hernández, la mujer de 25 años, madre de la pequeña.

Los registros judiciales muestran que Hernández le dijo a la policía que creía que su hija estaba poseída.

