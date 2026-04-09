Niña es una perrita de avanzada edad que requiere cuidados especiales: se perdió en Itagüí

Resumen: Si la ves, por favor no la persigas ni la asustes. Intenta seguirla a la distancia o llamarla con voz muy suave mientras te comunicas con su familia.
Desde la noche de este miércoles, 8 de abril, una familia busca desesperadamente a su perrita. Niña se extravió en el municipio de Itagüí por los lados de La Finquita; por su avanzada edad, necesita regresar pronto a su hogar.
¡Ayúdanos a encontrarla!
Detalles para identificarla:
Nombre: Niña.
Edad: 14 años (es una perrita mayor).
Tamaño: Pequeño.
Seña particular: Tiene una cicatriz visible en un costado.
¡Atención a su comportamiento!
Niña es una perrita muy nerviosa. Le tiene mucho miedo a los carros y a las motos. Además, es un poco esquiva, por lo que es posible que no se deje atrapar fácilmente.
Si la ves, por favor no la persigas ni la asustes. Intenta seguirla a la distancia o llamarla con voz muy suave mientras te comunicas con su familia.
¿La has visto o sabes dónde está?
Cualquier información es vital. Si alguien la está resguardando o la ha visto deambulando por las calles de Itagüí o municipios cercanos, por favor comuníquese de inmediato.
📞 Contacto Directo (WhatsApp): 302 651 0778
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