Denuncian que una niña con enanismo habría sido discriminada en un centro comercial de Medellín

En redes sociales dan a conocer un presunto caso de discriminación y el drama que trajo consigo el hecho. Cuentan que a una niña de talla baja no le permitieron ingresar a un juego porque mide menos de 90 centímetros.

De acuerdo con lo revelado, el suceso se registró al interior de un centro comercial ubicado en El Poblado. Allí, una niña de cuatro años quería ingresar a un juego pero no pudo.

Una ciudadana relata en las redes sociales, «se negaron rotundamente a que Helena ingresara porque, con sus 80 centímetros, no alcanzaba la estatura mínima que era 90. Hasta ahí, normal. Lo absurdo vendría enseguida: una familia llegó con un bebé en brazos que todavía balbuceaba y caminaba torpemente, como lo hacen los niños a su edad. Lo midieron y justo llegaba a la raya de los 90 centímetros. A ese bebé le permitieron entrar. Pasaron al lado de Helena y de las dos amiguitas con las que estaba, quienes de forma solidaria se salieron de la fila».

Cuenta que otro empleado llegó ante los reclamos por la escena y luego otro empleado del área administrativa del lugar, pero todos coincidieron en lo mismo: en hacer cumplir la regla y no permitir el ingreso por la estatura.

«Ya en el carro, por primera vez en la vida Helena me preguntó qué pasaba con su tamaño ‘porque siento que estoy creciendo, pero no me doy cuenta’, dijo. Inmediatamente rompí a llorar por dentro, sin emitir un solo sonido porque se me cerró la garganta y se me aguaron los ojos», relata la ciudadana.

A través de un comunicado, el centro comercial implicado lamentó lo ocurrido y dijo que seguirán trabajando para que sea un lugar inclusivo para los niños y niñas.

Más noticias de Medellín.