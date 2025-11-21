Resumen: La rápida acción de la Policía fue crucial. Las autoridades lograron percatarse del hecho y actuaron de inmediato

Niña de 13 años habría sido violada «en manada», en Mutatá: los agresores estarían «de paso»

Minuto30.com .- Seis menores de edad fueron aprehendidos por la Policía Nacional, señalados de ser los responsables de intimidar y abusar presuntamente de una adolescente de 13 años en el municipio de Mutatá, Antioquia.

Según el reporte entregado por la Secretaría de Gobierno local, la menor fue abordada en plena calle e intimidada con un arma blanca. Bajo estas amenazas, la habrían obligado a desplazarse fuera del casco urbano, específicamente sobre la vía que conduce a Medellín, cerca del sector conocido como El Peaje, una zona semiboscosa.

Se presume que, una vez en el lugar apartado, dos de los seis menores habrían abusado sexualmente de la víctima.

Intervención Policial

La rápida acción de la Policía fue crucial. Las autoridades lograron percatarse del hecho y actuaron de inmediato, encontrando a los seis presuntos responsables aún en compañía de la adolescente.

«La niña manifiesta que fue amenazada con arma blanca y que por esa razón tuvo temor de gritar,» indicó una fuente oficial sobre la declaración de la víctima.

Los seis aprehendidos quedaron a disposición de las autoridades competentes. La investigación del grave caso está siendo adelantada por la unidad de investigación criminal de la seccional de protección y servicios especiales de la Policía, buscando el esclarecimiento total de este presunto caso de abuso «en manada».